Milano 16:32
43.208 -0,53%
Nasdaq 16:11
25.364 -1,00%
Dow Jones 16:11
47.044 -0,57%
Londra 16:32
9.740 -0,38%
Francoforte 16:31
23.850 -0,83%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,50% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 43.219,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,50% alle 16:00
Milano mostra una flessione dello 0,50% alle 16:00 e continua gli scambi a 43.219,36 punti.
Condividi
```