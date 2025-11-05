BPER Banca, ok a fusione con Banca Popolare di Sondrio: sinergie di costo fino a 190 milioni annui

BPER Banca

JP Morgan Chase & Co.

(Teleborsa) - I Consigli di amministrazione dihanno approvato ilper l’incorporazione dell’istituto valtellinese nella banca modenese. L’operazione, coerente con ladelineata nel documento di offerta approvato da Consob lo scorso giugno, rappresenta una tappa chiave nel percorso di crescita sostenibile e di creazione di valore per gli azionisti di entrambi gli istituti.Laconsentirà di realizzarefino aante imposte, grazie a economie di scala e maggiore efficienza operativa, a fronte di costi di integrazione stimati in circa, per il 75% sostenuti entro il 2025. Sono inoltre atteseper 100 milioni annui, spinte dal cross-selling e dal potenziamento dei segmenti a più alto valore aggiunto, come wealth management, bancassurance e specialty finance.Il rapporto di cambio è stato fissato inper ogni azione ordinaria di BP Sondrio, senza conguagli in denaro. L’operazione comporterà l’emissione di fino a, con un aumento di capitale massimo di circaDopo la fusione, ildi BPER vedràal 18,7%, laal 7%,al 4,7% eal 3,3%, con ilal 66,3%.L’operazione, qualificata come "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza", dovrà ottenere le autorizzazioni regolamentari dellae dellaL’della fusione è prevista per aprile 2026, previa approvazione delle assemblee straordinarie dei due istituti.