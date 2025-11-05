Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:06
25.648 +0,83%
Dow Jones 18:06
47.289 +0,43%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Media
Performance positiva per l'indice del settore Media europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
