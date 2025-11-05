Milano 10:43
Francoforte: brusca correzione per Hellofresh

(Teleborsa) - Pressione su Hellofresh, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,02%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Hellofresh mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,543 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,791. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,455.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
