Francoforte: scambi in positivo per Hellofresh

(Teleborsa) - Avanza Hellofresh
, che guadagna bene, con una variazione del 3,48%.
Lo scenario su base settimanale di Hellofresh
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Hellofresh
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,817 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,965. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,753.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)