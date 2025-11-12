Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh

(Teleborsa) - Scambia in profit Hellofresh
, che lievita del 2,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Hellofresh
evidenzia un declino dei corsi verso area 5,87 Euro con prima area di resistenza vista a 6,008. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,792.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)