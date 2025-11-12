Milano 14:39
Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh

Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh
(Teleborsa) - Scambia in profit Hellofresh, che lievita del 2,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Hellofresh evidenzia un declino dei corsi verso area 5,87 Euro con prima area di resistenza vista a 6,008. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,792.

