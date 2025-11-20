Milano 13:20
42.943 +0,68%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:20
9.555 +0,50%
Francoforte 13:20
23.360 +0,85%

Francoforte: performance negativa per Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Hellofresh
(Teleborsa) - Rosso per Hellofresh, che sta segnando un calo del 3,41%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hellofresh rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Hellofresh suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,273 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,569. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,165.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```