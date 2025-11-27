Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh

(Teleborsa) - Seduta positiva per Hellofresh
, che avanza bene dell'1,86%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hellofresh
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo di Hellofresh
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,875 Euro. Supporto a 5,739. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,011.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
