Francoforte: giornata depressa per Renk

(Teleborsa) - Pressione su Renk
, che tratta con una perdita del 2,59%.
L'andamento di Renk
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Renk
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 62,97 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 64,37. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)