Francoforte: calo per Renk

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Renk
, con una flessione del 2,96%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renk
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche complessive di Renk
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 52,45 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 53,53. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 52,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)