Francoforte: calo per Renk

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione del 2,96%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 52,45 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 53,53. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 52,09.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)