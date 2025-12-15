Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:06
25.154 -0,17%
Dow Jones 20:06
48.393 -0,13%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Francoforte: calo per Renk

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Renk, con una flessione del 2,96%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renk più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni tecniche complessive di Renk evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 52,45 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 53,53. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 52,09.

