Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Fresnillo
(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale dell'argento, che tratta con una perdita del 2,58%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,95 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,53. Il peggioramento di Fresnillo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,75.

