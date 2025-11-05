Milano
13:25
43.221
-0,10%
Nasdaq
4-nov
25.436
0,00%
Dow Jones
4-nov
47.085
0,00%
Londra
13:25
9.720
+0,05%
Francoforte
13:25
23.857
-0,38%
Mercoledì 5 Novembre 2025, ore 13.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 31,89 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 31,89 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
05 novembre 2025 - 11.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,89 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 33,35 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 31,71 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 32,69 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 31,59 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Argomenti trattati
Amsterdam
(34)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-1,81%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 31,7 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 31,62 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 31,76 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 32,13 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 31,83 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 33,09 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto