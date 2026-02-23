Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per Amgen

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società farmaceutica, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Amgen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,33%, rispetto a -1,27% dell'indice americano).


L'esame di breve periodo della compagnia farmaceutica statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 383,9 USD e primo supporto individuato a 376,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 390,9.

