New York: nuovo spunto rialzista per Amgen

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società farmaceutica
, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Amgen
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,33%, rispetto a -1,27% dell'indice americano
).
L'esame di breve periodo della compagnia farmaceutica statunitense
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 383,9 USD e primo supporto individuato a 376,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 390,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)