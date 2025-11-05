Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 20:15
25.726 +1,14%
Dow Jones 20:15
47.397 +0,66%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

New York: i venditori si accaniscono su Charles River Laboratories International

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su Charles River Laboratories International
Pressione su Charles River Laboratories International, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,42%.
Condividi
```