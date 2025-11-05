Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 20:14
25.723 +1,13%
Dow Jones 20:14
47.387 +0,64%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

New York: in calo Zscaler

Migliori e peggiori
New York: in calo Zscaler
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che presenta una flessione del 2,76%.

La tendenza ad una settimana di Zscaler è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 325,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 315,2. L'equilibrata forza rialzista di Zscaler è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 336,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```