New York: in calo Zscaler

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud
, che presenta una flessione del 2,76%.
La tendenza ad una settimana di Zscaler
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 325,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 315,2. L'equilibrata forza rialzista di Zscaler
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 336,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)