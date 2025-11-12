Milano 17:35
New York: Zscaler in forte calo

New York: Zscaler in forte calo
(Teleborsa) - Si muove in perdita il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,88% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Zscaler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Zscaler è in rafforzamento con area di resistenza vista a 328,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 313,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 344,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
