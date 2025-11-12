New York: Zscaler in forte calo

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,88% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Zscaler
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Zscaler
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 328,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 313,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 344,6.
