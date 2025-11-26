New York: prevalgono le vendite su Zscaler

(Teleborsa) - Retrocede molto il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,22%.
Lo scenario su base settimanale di Zscaler
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Zscaler
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 266,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 277,2, mentre il primo supporto è stimato a 256,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)