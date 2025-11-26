Milano 16:53
43.104 +0,95%
Nasdaq 16:53
25.166 +0,59%
Dow Jones 16:53
47.346 +0,50%
Londra 16:53
9.690 +0,84%
Francoforte 16:52
23.668 +0,87%

New York: prevalgono le vendite su Zscaler

Migliori e peggiori
New York: prevalgono le vendite su Zscaler
(Teleborsa) - Retrocede molto il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,22%.

Lo scenario su base settimanale di Zscaler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di medio periodo di Zscaler ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 266,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 277,2, mentre il primo supporto è stimato a 256,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```