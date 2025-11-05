New York: scambi negativi per Palantir Technologies

società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo

Palantir Technologies

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 3,27% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 188,8 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 181,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 178,8 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)