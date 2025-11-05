Milano 17:35
New York: vendite diffuse su Live Nation Entertainment

Ribasso scomposto per il leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo, che esibisce una perdita secca del 7,97% sui valori precedenti.
