New York: scambi in forte rialzo per Live Nation Entertainment

(Teleborsa) - Ottima performance per il leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo
, che scambia in rialzo del 6,30%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Live Nation Entertainment
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Live Nation Entertainment
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Live Nation Entertainment
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 168,8 USD. Primo supporto a 161,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 157,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)