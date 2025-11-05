Milano 13:26
43.218 -0,10%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 13:26
9.720 +0,06%
Francoforte 13:25
23.857 -0,38%

Piazza Affari: giornata depressa per Cembre

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che sta segnando un calo del 2,11%.

L'andamento di Cembre nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Cembre. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 60,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 59,77. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 59,33.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
