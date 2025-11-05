Piazza Affari: giornata depressa per Cembre

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio
, che sta segnando un calo del 2,11%.
L'andamento di Cembre
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Cembre
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 60,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 59,77. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 59,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)