Milano 10:07
44.433 -0,72%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:07
9.705 -1,05%
Francoforte 10:06
23.892 -0,62%

Piazza Affari: giornata depressa per Rai Way

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Rai Way
Seduta in ribasso per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che mostra un decremento del 3,80%.
Condividi
```