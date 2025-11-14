Milano
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 10.23
Piazza Affari: giornata depressa per Rai Way
Piazza Affari: giornata depressa per Rai Way
14 novembre 2025 - 09.35
Seduta in ribasso per la
società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI
, che mostra un decremento del 3,80%.
