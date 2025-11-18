Milano 13:35
42.994 -1,77%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:35
9.542 -1,38%
Francoforte 13:35
23.263 -1,39%

Piazza Affari: giornata depressa per Ferragamo

Pressione sulla maison del lusso, che tratta con una perdita del 3,00%.
