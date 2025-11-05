Milano 10:48
43.099 -0,38%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:48
9.702 -0,13%
Francoforte 10:48
23.777 -0,72%

Piazza Affari: positiva la giornata per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi continua la giornata in aumento dell'1,41%.
Condividi
```