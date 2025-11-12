Milano 9:59
44.886 +1,01%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:59
9.907 +0,07%
24.327 +0,99%

Piazza Affari: accelera il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: accelera il settore automotive dell'Italia
Avanza con forza il comparto italiano auto e ricambi, che continua gli scambi a 349.895,22 punti.
Condividi
```