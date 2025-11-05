Milano 10:49
43.103 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:49
9.702 -0,13%
Francoforte 10:48
23.777 -0,72%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sanlorenzo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sanlorenzo
(Teleborsa) - Ribasso per ilproduttore di yacht e superyacht, che presenta una flessione del 2,23%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Sanlorenzo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,25. Il peggioramento di Sanlorenzo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```