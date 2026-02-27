Piazza Affari: calo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Pressione su ilproduttore di yacht e superyacht
, che tratta con una perdita del 2,33%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Sanlorenzo
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo di Sanlorenzo
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 34,22 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 33,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 35,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)