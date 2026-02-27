Piazza Affari: calo per Sanlorenzo

ilproduttore di yacht e superyacht

FTSE Italia Mid Cap

Sanlorenzo

indice delle società a media capitalizzazione

Sanlorenzo

Pressione su Sanlorenzo, che tratta con una perdita del 2,33%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Sanlorenzo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Lo status tecnico di breve periodo di Sanlorenzo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 34,22 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 33,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 35,37.