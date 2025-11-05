Snam, Passa: acquisizione OGE procede come previsto, chiusura attesa entro novembre

Snam

(Teleborsa) - Il Cfo di, ha dichiarato che l'acquisizione diprocede come previsto e la chiusura è attesa per novembre. "Snam prevede di completare la transazione entro novembre 2025, dopo il via libera delle", ha affermato Passa. Rispondendo ad alcune domande durante la call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del gruppo nei primi nove mesi del 2025, Passa ha anche sottolineato che sono in corsoriguardo a "opportunità mirate di ottimizzazione del portafoglio, coerenti con la strategia di lungo periodo", ma che "le rotazioni di asset non sono legate a OGE".In merito ai progetti nel, invece, il manager ha spiegato che "sono ancora in fase iniziale, in collaborazione con partner industriali". "La decisione finale d’investimento sarà presa dopo la definizione del, prevista nel 2026", ha aggiunto.Passa ha risposto anche ad alcune domande relative ai piani di Snam sul– Carbon Capture and Storage – sottolineando che il gruppo è in attesa dell'approvazione delda parte del Parlamento italiano – che Snam si attende arrivi prima della fine dell'anno – e dalla successiva regolamentazione da parte di Arera. "Questo consentirà di definire le regole per il trasporto e lo stoccaggio della CO2, passaggio essenziale prima della decisione finale d’investimento, prevista nel 2027", ha spiegato.