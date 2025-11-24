Milano 13:48
Snam, downgrade a Neutral da Exane BNP Paribas. RBC alza target price
(Teleborsa) - Gli analisti di Exane BNP Paribas hanno tagliato a "Neutral" da "Outperform" la raccomandazione su Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, abbassando anche il target price a 5,5 euro per azione dai precedenti 5,7 euro dopo il rally di oltre il 30% da inizio anno.

Il broker non crede che Snam sia cara, ma "dopo la solida performance, è necessaria una crescita degli utili per giustificare un ulteriore rialzo". Inoltre, viene evidenziata la mancanza di catalyst significativi nel breve termine e la battuta d'arresto rappresentata dalla rinuncia all'acquisizione di una quota nella tedesca Open Grid Europe.

"Riteniamo che Snam potrebbe generare valore accelerando le cessioni di partecipazioni non strategiche o aumentando la politica dei dividendi", si legge nella ricerca.

Intanto, gli analisti di RBC hanno alzato il target price a 5,4 euro per azione dai precedenti 5,15 euro.
