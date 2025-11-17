Snam e ADIA risolvono accordo sulla partecipazione in Open Grid Europe

Snam

(Teleborsa) -e Infinity Investments, società interamente controllata da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), hanno concordato difirmato il 7 aprile 2025 per l'(OGE) detenuta da InfinityInvestments.Il completamento dell'operazione era subordinato, tra le altre cose, all'ottenimento da parte di Snam dell’autorizzazione ai sensi dellaLa decisione è stata presa al termine di una lunga procedura connessa a tale autorizzazione e a valle di interazioni formali con le autorità competenti, durante le quali le parti hanno appreso che le misure offerte da Snam per facilitarne l'approvazioneLa risoluzione dell'accordoannunciata lo scorso 5 novembre per Utile Netto Adj. e Debito Netto rispettivamente di circa 1,42 miliardi di euro e circa 18 miliardi di euro.