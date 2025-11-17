Snam e ADIA risolvono accordo sulla partecipazione in Open Grid Europe

(Teleborsa) - Snam
e Infinity Investments, società interamente controllata da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), hanno concordato di risolvere l'accordo
firmato il 7 aprile 2025 per l'acquisizione da parte di Snam del 24,99% in Open Grid Europe
(OGE) detenuta da Infinity
Investments.
Il completamento dell'operazione era subordinato, tra le altre cose, all'ottenimento da parte di Snam dell’autorizzazione ai sensi della normativa tedesca sugli investimenti esteri
.
La decisione è stata presa al termine di una lunga procedura connessa a tale autorizzazione e a valle di interazioni formali con le autorità competenti, durante le quali le parti hanno appreso che le misure offerte da Snam per facilitarne l'approvazione non sono state ritenute sufficienti
.
La risoluzione dell'accordo non ha alcun impatto sulla guidance per l'intero anno 2025
annunciata lo scorso 5 novembre per Utile Netto Adj. e Debito Netto rispettivamente di circa 1,42 miliardi di euro e circa 18 miliardi di euro.