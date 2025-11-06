Snam, adesione oltre le attese al piano di azionariato diffuso. AD: miglior segnale di fiducia

Snam

(Teleborsa) - Si è concluso con un'illanciato da: il 55% della popolazione aziendale ha deciso di partecipare, scegliendo così di investire nel futuro della società. Il piano, denominato "Noi Snam", offre alla totalità dei dipendenti - con condizioni particolarmente incentivanti per operai, impiegati e quadri - l'opportunità di diventare azionisti di Snam, condividendo così il valore generato in un orizzonte di lungo periodo.L'adesione al piano, possibile, in poco più di un mese dall'apertura ha raggiunto uno dei migliori risultati mai registrati per piani con caratteristiche analoghe di società quotate, si legge in una nota."Le nostre persone hanno un ruolo di fondamentale importanza nel percorso di sviluppo e crescita di Snam - ha dichiarato l'- La grande adesione al piano di azionariato diffuso conferma il legame profondo che le unisce all'Azienda: è il miglior segnale di fiducia, che ci responsabilizza e ci ispira nel contributo che tutti insieme offriamo ogni giorno allo sviluppo dell'Italia".Oltre il 50% degli operai e impiegati ha aderito al piano, a conferma di un coinvolgimento diffuso e consapevole a tutti i livelli dell'organizzazione. Grande riscontro da tutte le generazioni che compongono l'azienda, sia dalla popolazione più senior sia dai più giovani: oltre ilL'adesione a "Noi Snam", che può avvenire mediante il ricorso a risorse proprie e,, prevede la possibilità di ricevere azioni welcome (per il primo anno di adesione), azioni matching e dopo 3 anni azioni loyalty, a fronte dell'impegno del dipendente di non vendere le azioni per i successivi 3 anni.