Ascopiave, Cecconato: sin da subito significative sinergie da nuove attività acquisite

(Teleborsa) - "Il Gruppo chiude i primi nove mesi del 2025 con risultati economici positivi, che confermano la solidità del modello industriale
e la capacità di generare valore attraverso una gestione efficiente delle attività operative e di investimento
. Le performance registrate nel periodo riflettono l'efficacia delle politiche di ottimizzazione dei processi aziendali e di controllo dei costi, nonché la cost ante attenzione alla qualità del servizio e alla sostenibilità economica e ambientale delle attività gestite". Lo ha detto il Presidente e Amministratore Delegato di Ascopiave
, Nicola Cecconato
, commentando i risultati al 30 settembre 2025.
"Un contributo significativo ai risultati del periodo è derivato dalle plusvalenze e dagli effetti economici conseguenti al disinvestimento della partecipazione in EstEnergy, operazione che ha permesso di valorizzare un asset non strategico e di liberare risorse finanziarie da destinare al rafforzamento del core business e a nuove opportunità di crescita - ha spiegato - La crescita complessiva del Gruppo è stata ulteriormente sostenuta dall'ampliamento del perimetro di consolidamento, in seguito all'acquisizione, conclusa nel mese di luglio, dei nuovi asset di distribuzione del gas precedentemente appartenenti al Gruppo A2A
. Tale operazione rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo strategico del Gruppo
, consentendo un incremento della base di utenti serviti e una maggiore presenza territoriale in aree di interesse strategico".
"L'integrazione delle nuove attività è stata avviata tempestivamente, adottando i sistemi gestionali, le procedure operative e le modalità organizzative già consolidate all'interno del Gruppo - ha detto Cecconato - Questo approccio ha reso possibile, fin dalle prime fasi, l'avvio di un processo di allineamento tecnologico e organizzativo, finalizzato a garantire omogeneità nei livelli di servizio, efficienza operativa e coerenza con i principi di governance aziendale. Grazie a tali azioni, il Gruppo ha potuto conseguire sin da subito significative sinergie operative ed economiche
, derivanti sia dall'ottimizzazione delle strutture di supporto e dei processi di manutenzione e gestione della rete, sia dalle economie di scala generate dall'incremento delle attività gestite".
"Le prospettive per la parte finale dell'esercizio restano positive
, sostenute da una solida posizione patrimoniale e finanziaria, da un portafoglio di attività diversificato e da un contesto operativo che continua a offrire opportunità di crescita organica e per linee esterne", ha concluso.