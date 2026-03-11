Piazza Affari: andamento negativo per Ascopiave

distributore di gas

FTSE Italia Mid Cap

Ascopiave

società energetica

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 3,23%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,793 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,698. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,888.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)