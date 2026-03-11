Ascopiave, downgrade a Hold da Kepler Cheuvreux che vede rischi da cambio management

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha tagliato a "Hold
" da "Buy" la raccomandazione
su Ascopiave
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, incrementando al contempo il target price
a 4,20 euro
per azione (dai precedenti 4,10 euro, upside potenziale del 9%).
Il downgrade è arrivato dopo la solida performance del titolo
(+16% da inizio anno, +34% negli ultimi 12 mesi, alla chiusura del 9 marzo), legata alla convincente strategia del management e all'accelerazione del tasso di crescita nella distribuzione gas.
Gli analisti scrivono che la performance record dell'esercizio 2025 conferma la creazione di valore strutturale
, anche grazie alla plusvalenza e ai dividendi ricevuti e alla cessione della partecipazione in EstEnergy, che rappresenta un'efficace cristallizzazione del valore di un asset non strategico. L'espansione del perimetro attraverso le attività di distribuzione gas di A2A
supporta la crescita e le sinergie a breve termine.
Tuttavia, il rischio di un cambio di management "potrebbe compromettere la credibilità dell'attuale piano aziendale
, pubblicato appena un mese fa", si osserva nella ricerca, dopo che la holding di controllo (a trazione leghista) ha proposto una modifica statutaria che potrebbe portare all'uscita dell'AD Nicola Cecconato.
Kepler Cheuvreux fa anche notare che Ascopiave scambia con uno sconto di circa il 10% sui fixed asset 2026/27 (RAB, RES e partecipazioni azionarie) con un interessante dividend yield
di circa il 5%.