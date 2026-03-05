Ascopiave, Cecconato: performance record, fin da subito significative sinergie da nuove attività

(Teleborsa) - "Il Gruppo chiude l'esercizio 2025 con risultati economici estremamente positivi, i migliori mai conseguiti negli ultimi anni
, che confermano in modo inequivocabile la solidità del modello industriale e la capacità di generare valore in modo strutturale e sostenibile. Le performance registrate segnano un livello record per il Gruppo Ascopiave, a testimonianza dell'efficacia delle politiche di ottimizzazione dei processi aziendali, del rigoroso controllo dei costi e della costante attenzione alla qualità del servizio e alla sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività gestite". Lo ha detto il Presidente e Amministratore Delegato di Ascopiave
, Nicola Cecconato
, commentano i risultati 2025
.
"Un contributo determinante a questi risultati è derivato dai dividendi incassati
e dagli effetti del disinvestimento
della partecipazione in EstEnergy, operazione che ha consentito di valorizzare in modo particolarmente efficace un asset non strategico, generando risorse finanziarie significative - ha spiegato - Tali risorse sono state destinate al rafforzamento del core business e al sostegno di nuove opportunità di crescita, con un impatto positivo e tangibile sulla struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo".
"La crescita complessiva è stata ulteriormente rafforzata dall'ampliamento del perimetro di consolidamento
, a seguito dell'acquisizione, conclusa nel mese di luglio, dei nuovi asset di distribuzione del gas precedentemente appartenenti al Gruppo A2A
- ha detto Cecconato - Si tratta di un'operazione di rilevanza strategica che ha consentito un significativo incremento della base di utenti serviti e un consolidamento della presenza territoriale in aree di primario interesse, contribuendo in maniera sostanziale al raggiungimento dei risultati dell'esercizio".
"L'integrazione delle nuove attività è stata avviata con tempestività ed efficacia, attraverso l'adozione dei sistemi gestionali, delle procedure operative e delle modalità organizzative già consolidate all'interno del Gruppo - ha aggiunto l'AD - Questo approccio ha permesso di attivare fin dalle prime fasi un processo di pieno allineamento tecnologico e organizzativo
, garantendo omogeneità nei livelli di servizio, elevata efficienza operativa e piena coerenza con i principi di governance aziendale"
"Grazie a tali azioni, il Gruppo ha potuto beneficiare sin da subito di significative sinergie operative ed economiche
, derivanti dall'ottimizzazione delle strutture di supporto, dal miglioramento dei processi di manutenzione e gestione della rete e dalle economie di scala generate dall'incremento delle attività gestite - ha concluso - Alla luce dell'utile conseguito e della confermata solidità della struttura finanziaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,16 euro per azione che, qualora approvato, sarà messo in pagamento il prossimo 10 maggio, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico approvato lo scorso 12 febbraio".