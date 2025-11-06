Milano 5-nov
43.438 +0,41%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 +0,64%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,65%

L'Indice Hang Seng termina a 26.362,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,65%
Brilla Hong Kong, in aumento dell'1,65%, chiude a 26.362,15 punti.
Condividi
```