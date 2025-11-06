CFO italiani in allerta: solo il 5% delle imprese gestisce in modo strutturato i rischi geopolitici

(Teleborsa) - In uno scenario globale sempre più complesso, in cui conflitti, protezionismo e tensioni commerciali sembrano essere diventati la nuova normalità, l’incertezza pesa sempre di più sulle strategie aziendali eOggi idelle imprese italiane vedono nelle, maÈ quanto emerge dal, a partire da uno studio condotto su"Il rischio geopolitico oggi è una certezza più che una possibilità. Tuttavia,. In un mondo complesso e multipolare, segnato da tensioni internazionali, innovazione tecnologica e frammentazione degli scambi commerciali, la volatilità sta ridefinendo il modo in cui le aziende operano. In questo contesto, la capacità di gestire l’incertezza e anticipare proattivamente le potenziali instabilità è ciò che fa la differenza", commenta"Monitorare i rischi geopolitici e comprenderne le conseguenze è dunque fondamentale per le imprese, sia per presidiare la resilienza finanziaria agli shock esterni sia per cogliere nuove opportunità di crescita.che combinino la gestione del rischio con la creazione di nuovo valore, in linea con la vision e la propensione al rischio dell’azienda".L'attualeimpatta anche sulle strategie di investimento delle aziende italiane. Infatti, in questo momento storico,(-10 punti percentuali rispetto all’anno scorso) in sede di pianificazione strategica del proprio business. Ciò nonostante, non si registra una riduzione generalizzata degli investimenti. Piuttosto, si punta ad ottimizzare determinate strategie di investimento, dando priorità alla trasformazione digitale (48% dei CFO prevede un aumento budget) e all’efficientamento interno delle operation aziendali (42%).In questo senso, lementre equity e debito societario risultano meno appetibili in un contesto di incertezza e forte volatilità dei mercati.In generale, emerge una significativa cautela alla gestione dei rischi geopolitici.Al tempo stesso, i direttori finanziari sono chiamati a comprendere cosa determini i rischi geopolitici per l’azienda: la maggior parte (56%) si sta muovendo in tal senso, utilizzando analisi di scenario per anticipare situazioni potenzialmente inattese e collegarne gli impatti sulle priorità strategiche e sulle dinamiche finanziarie.Nel complesso,spesso senza una chiara attribuzione di ruoli e compiti a livello organizzativo. Solo il 5% di esse, ad esempio, si è attivata per dotarsi di una struttura dedicata specificatamente al monitoraggio e alla gestione dei rischi geopolitici. Inoltre,valutando la diversificazione delle fonti di approvvigionamento (13%) e le scelte di localizzazione su centri di produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi (11%)., avendo visibilità sulle principali variabili quantitative: circa 3 su 10 stanno puntando attivamente ad integrare i rischi geopolitici nella pianificazione aziendale, mentreattraverso simulazioni in grado di prevedere gli esiti di determinati eventi e verificare la tenuta della strategia aziendale in termini di preparazione e capacità di risposta.