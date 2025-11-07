Banca d’Italia: imprese italiane ancora indietro nella gestione dei rischi climatici

(Teleborsa) - La Banca d’Italia ha pubblicato i risultati di un’indagine condotta nel 2024 sulle pratiche dida parte delle(NFCs). L’indagine, parte del progetto di integrazione dei rischi climatici nel sistema di valutazione del credito(In-house Credit Assessment System), offre un quadro dettagliato su emissioni, governance e vulnerabilità fisiche e di transizione, con dati raccolti a livello aziendale.Lo studio evidenziadiffuse nella gestione dei rischi legati al, in particolare nelle aree didelle. Circa due terzi delle imprese manifatturiere dispongono di organi dedicati ai rischi climatici, mentre nei servizi e in agricoltura la quota scende alla metà. Meno del 50% delle aziende monitora le proprie emissioni di gas serra, e solo una minoranza ha fissato obiettivi di riduzione a cinque anni. Le imprese più solide dal punto di vista creditizio risultano le più attive nellae nella definizione diSul fronte dei, la maggior parte delle aziende dichiara una, nonostante un terzo operi in aree a rischio medio-alto di eventi climatici estremi. Il 58% delle impresecontro i danni da eventi catastrofici considera il rischio climatico trascurabile, evidenziando un problema di percezione e prevenzione.L’integrazione dei dati granulari emersi dall’indagine nel modello ICAS ha mostrato miglioramenti significativi nellao. Le probabilità di default (PD) calcolate su dati aziendali differiscono sensibilmente da quelle basate su medie settoriali: le stime settoriali sovrastimano il rischio per il 48% delle imprese e lo sottostimano per il 52%, confermando l’importanza di una valutazione microfondata. Inoltre, l’uso di dati diretti su danni climatici e misure di mitigazione ha portato alla revisione del 25% delle valutazioni di rischio fisico basate su indicatori di terze parti.Secondo la Banca d’Italia, l’inclusione di questerafforza la capacità del sistema ICAS di integrare i rischi climatici nel merito creditizio, offrendo un’analisi più accurata e conforme agli standard comuni dell’Eurosistema, che entreranno in vigore nel 2025. I risultati evidenziano la necessità per le imprese italiane di compierenella governance ambientale e nella misurazione delle proprie vulnerabilità, affinché gli impegni di sostenibilità si traducano in miglioramenti concreti del profilo di rischio.