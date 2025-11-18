BCE mantiene sostanzialmente stabili i requisiti patrimoniali per il 2026

(Teleborsa) -ha pubblicato oggi io supervisory review and evaluation process) per il 2025, ed ha indicato le. La valutazione è stata condottadalla vigilanza bancaria europea, in base a parametri quali il capitale, la liquidità, la redditività, la governance e la gestione dei rischi.L'analisi della vigilanza bancaria evidenzia che, nel complesso, le banche hanno mantenutonel secondo trimestre del 2025. La media ponderata del capitale primario di classe 1 (), che rappresenta il capitale di qualità più elevata delle banche, si attestadelle loro attività ponderate per il rischio. Il coefficiente di leva finanziaria si colloca al 5,9%. Ilè pari. Allo stesso modo, lerestano nettamentecon un indice di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio,) a livello aggregato parinel secondo trimestre del 2025. La, sostenuta dal margine di interesse e dagli introiti derivanti da commissioni e provvigioni. Ilsu base aggregata, al 9,5% nel quarto trimestre del 2024, è migliorato ulteriormente raggiungendo ilnel secondo trimestre del 2025. Lasi confermain tutto il settore, con un’incidenza deinel secondo trimestre del 2025.Sulla base di questi risultati, la BCE ha. Il requisito patrimoniale complessivo die gli orientamenti e i requisiti diapplicabili nel 2026 restano sostanzialmente stabili, rispettivamenteGli orientamenti di secondo pilastro non vincolanti scendono per il 2026 dall’1,3% all’1,1%. Ciò riflette i risultati della prova di stress di quest’anno, che ha evidenziato perdite più elevate e una migliore capacità di assorbirle in virtù di maggiori profitti, e quindi una minore riduzione di capitale rispetto alla precedente prova di stress, condotta nel 2023.Ledi questo ciclo SREPdal Consiglio di vigilanza, principalmente incentrate sulla capacità dimacrofinanziarie immediate e di, nonché sugli interventi correttivi delle banche relativi alleindividuate dai responsabili della vigilanza, ad esempio per quanto riguarda la, lae le sfide dellaRispetto all’anno precedente, leadottate dalla BCE sono circa il. Le misure qualitative emanate riguardano il rischio di credito (40%), la governance interna (17%), l’adeguatezza patrimoniale (11%) e il rischio operativo (10%). Fra i temi affrontati figurano il monitoraggio del rischio di credito e la gestione di portafogli specifici, la composizione degli organi di governance, il miglioramento del quadro di riferimento delle prove di stress nell’ambito del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP) e le azioni correttive legate alla continuità operativa in ambito informatico.Leindicano banche europee continuano a operare in un, caratterizzato da maggiori, nonché dal mutare dei modelli concorrenziali a seguito della digitalizzazione e dell’accresciuta offerta di servizi finanziari da parte di soggetti non bancari. Sono pertanto necessarie valutazioni dei rischi in chiave prospettica e un’adeguata capacità di tenuta. Ciò trova riscontro nelladella Vigilanza bancaria della BCE per il periodo 2026-2028, sostanzialmenteLa prima priorità richiede alle banche die delle incertezze macrofinanziarie. È quindi necessario che le banche continuino ad assicurare solidi criteri per la concessione del credito, un’adeguata capitalizzazione tramite la coerente attuazione del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR3) e una prudente gestione i rischi climatici e naturali. La seconda priorità èe della comunicazione. Con ciò si intende l’esigenza di disporre di sistemi di gestione del rischio operativo resilienti, colmare le carenze nella segnalazione e nell’aggregazione dei dati sui rischi e quindi poter contare su sistemi informatici affidabili.