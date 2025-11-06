Crolla a Parigi Legrand

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo industriale francese
, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legrand
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del produttore di materiale elettrico
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 132,9 Euro con primo supporto visto a 128,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 125,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)