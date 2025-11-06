Milano 10:20
Crolla a Parigi Legrand

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo industriale francese, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legrand, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo del produttore di materiale elettrico confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 132,9 Euro con primo supporto visto a 128,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 125,6.

