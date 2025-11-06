Deutsche Post, nel terzo trimestre cresce l'Ebit nonostante ricavi in calo, accelera il free cash flow

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025 Deutsche Post
, operante come DHL Group, ha registrato ricavi
in calo del 2,3% anno su anno a 20.128 milioni di euro, principalmente per effetto dalle condizioni macroeconomiche e dagli impatti dei tassi di cambio. Nonostante questa pressione sui ricavi, la società ha conseguito un aumento dell’8% dell’EBIT
a 1.477 milioni, sostenuto da un forte flusso di cassa e dall’ottimizzazione dei costi, corrispondente a una crescita del 10% escludendo le voci non ricorrenti.DHL eCommerce
è stata la divisione con le migliori performance, con un EBIT più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, mentre Post & Parcel Germania
ha registrato un’impressionante crescita dell’EBIT del 27%. DHL Express
ha raggiunto il quinto trimestre consecutivo di crescita dell’EBIT nonostante le sfide sui volumi, mentre Global Forwarding, Freight
ha affrontato le difficoltà più significative con un calo dell’EBIT del 30%.
L’utile netto attribuibile agli azionisti
è aumentato dell’11,9% a 840 milioni, con un utile per azione
in crescita del 15,6% a 0,75, riflettendo l’impatto positivo del programma di riacquisto di azioni in corso della società.
Il free cash flow
è aumentato del 66,6% a 1.203 milioni, con il free cash flow escluse le operazioni di M&A in crescita dell’80,8% a 1.234 milioni.
Il Gruppo ha mantenuto le sue previsioni per l’intero anno 2025
, puntando a un EBIT
di almeno 6,0 miliardi e un free cash flow escluso M&A
di circa 3,0 miliardi.