Deutsche Post, nel terzo trimestre cresce l'Ebit nonostante ricavi in calo, accelera il free cash flow

Deutsche Post

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025, operante come DHL Group, ha registratoin calo del 2,3% anno su anno a 20.128 milioni di euro, principalmente per effetto dalle condizioni macroeconomiche e dagli impatti dei tassi di cambio. Nonostante questa pressione sui ricavi, la società ha conseguito un aumento dell’8% dell’a 1.477 milioni, sostenuto da un forte flusso di cassa e dall’ottimizzazione dei costi, corrispondente a una crescita del 10% escludendo le voci non ricorrenti.è stata la divisione con le migliori performance, con un EBIT più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, mentreha registrato un’impressionante crescita dell’EBIT del 27%.ha raggiunto il quinto trimestre consecutivo di crescita dell’EBIT nonostante le sfide sui volumi, mentreha affrontato le difficoltà più significative con un calo dell’EBIT del 30%.L’è aumentato dell’11,9% a 840 milioni, con unin crescita del 15,6% a 0,75, riflettendo l’impatto positivo del programma di riacquisto di azioni in corso della società.Ilè aumentato del 66,6% a 1.203 milioni, con il free cash flow escluse le operazioni di M&A in crescita dell’80,8% a 1.234 milioni.Il Gruppo ha, puntando a undi almeno 6,0 miliardi e undi circa 3,0 miliardi.