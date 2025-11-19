iliad, ricavi 9 mesi salgono a 7,69 miliardi di euro. EBITDAaL +5,6%

(Teleborsa) -, gruppo francese delle telecomunicazioni, ha comunicato che ilè risultato in crescita del 3,2%, o del 3,5% escludendo i ricavi da dispositivi, a 7,69 miliardi di euro nei. La Francia ha visto i suoi ricavi da servizi aumentare dell'1,8%, con il Gruppo come unico dei quattro operatori di telecomunicazioni nazionali a registrare una crescita a perimetro costante nel periodo. Escludendo i ricavi da dispositivi, la Polonia ha registrato un aumento dei ricavi del 6,1%, trainato da una crescita a perimetro costante del 4,5% e da un effetto valutario favorevole. I ricavi da servizi in Italia sono cresciuti del 9,6%, con iliad Italia che ha mantenuto la sua posizione di leader di crescita del Paese in un mercato che è rimasto fortemente competitivo.L'consolidato è aumentato del 5,6% su base annua, raggiungendo i 3,05 miliardi di euro. Il margine EBITDAaL è aumentato di 0,9 punti percentuali, attestandosi al 39,7%, con un aumento del margine in Italia e Polonia e una stabilità in Francia.Gliconsolidati (esclusi i pagamenti per le frequenze) sono ammontati a 1,3 miliardi di euro nei nove mesi fino al 30 settembre 2025, con un calo del 12,6% su base annua.Ilè aumentato del 25%, attestandosi a 1,75 miliardi di euro nei nove mes. Tutte e tre le aree geografiche hanno contribuito a questo forte incremento (+21% in Francia, +22% in Polonia e +2,5% in Italia). Grazie a questa performance, il Gruppo supererà l'obiettivo di free cash flow operativo di 2 miliardi di euro per l'intero anno 2025.Al 30 settembre 2025, ladel Gruppo si è mantenuta a un livello molto elevato, con 2,3 miliardi di euro di disponibilità liquide e mezzi equivalenti e 2,5 miliardi di euro di linee di credito non utilizzate."Questo trimestre ha confermato la posizione del Gruppo iliad come leader di crescita in Europa - ha detto il- In un contesto sempre più difficile, abbiamo continuato a coniugare slancio commerciale e solidità finanziaria. La nostra capacità di innovare, con servizi come la Free TV e una VPN inclusi nei nostri piani Mobile 4G/5G, e gli standard di eccellenza che definiamo per l'esperienza degli abbonati rimangono al centro del nostro modello di business. Grazie alla performance di tutte le nostre aree geografiche, siamo sulla buona strada per superare il nostro obiettivo di 2 miliardi di euro di free cash flow operativo quest'anno".In Italia,ha mantenuto la sua posizione di leader nel mercato mobile per il 30° trimestre consecutivo. 209.000 nuovi abbonati netti hanno aderito al brand nel terzo trimestre, portando il numero totale di nuovi abbonati netti dall'inizio dell'anno a 714.000, nonostante "le continue strategie di vendita aggressive dei concorrenti", si legge nella nota sui conti. iliad Italia ha anche registrato il numero più alto di nuovi abbonati netti per la banda larga nel terzo trimestre, con 32.000 nuovi abbonati in fibra durante il trimestre, portando il numero totale di nuovi abbonati in fibra a 104.000 per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2025.