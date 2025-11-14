Milano 13:36
Francoforte: in calo Deutsche Post

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'operatore postale tedesco, in flessione del 2,18% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Post rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della società con sede a Bonn è in rafforzamento con area di resistenza vista a 44,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 45,24.

