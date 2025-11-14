Francoforte: in calo Deutsche Post

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'operatore postale tedesco
, in flessione del 2,18% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Post
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della società con sede a Bonn
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 44,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 45,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)