Iveco abbassa guidance dopo risultati in calo nel terzo trimestre

Iveco

(Teleborsa) -, gruppo che produce veicoli commerciali e bus e mezzi, ha comunicato che i(escluso il business Defence) sono stati pari a 3.115 milioni di euro nel terzo trimestre 2025, rispetto a 3.230 milioni di euro nel terzo trimestre 2024. Isono stati pari 3.044 milioni di euro, rispetto a 3.137 milioni di euro nel terzo trimestre 2024, con maggiori volumi e migliore mix in Bus che compensano parzialmente minori volumi in Truck e un impatto negativo dei tassi di cambio.L'è stato pari a 111 milioni di euro rispetto a 183 milioni di euro nel terzo trimestre 2024, con un margine del 3,6% (5,7% nel terzo trimestre 2024). L'EBIT adjusted delle Attività Industriali è stato pari a 76 milioni di euro (144 milioni di euro nel terzo trimestre 2024), principalmente per effetto di minori volumi e minor assorbimento dei costi fissi per Truck, e di un maggior costo del prodotto per Bus, parzialmente compensati da azioni di contenimento delle spese generali, amministrative e di vendita. Il margine EBIT adjusted delle Attività Industriali è stato pari al 2,5% (4,6% nel terzo trimestre 2024). L'è stato pari a 40 milioni di euro (94 milioni di euro nel terzo trimestre 2024), con risultato diluito per azione adjusted pari a 0,15 euro (0,35 euro nel terzo trimestre 2024).Ilè stato negativo per 513 milioni di euro, principalmente per effetto delle minori vendite, rispetto a un free cash flow negativo per 283 milioni di euro nel terzo trimestre 2024 che includeva un recupero parziale dell'impatto una tantum del secondo trimestre relativo al Model Year 2024. Ladelle Continuing Operations è stata pari a 3.988 milioni di euro al 30 settembre 2025, inclusi 1.890 milioni di euro di linee di credito disponibili. La Liquidità disponibile delle Discontinued Operations è stata pari a 316 milioni di euro al 30 settembre 2025.Ora il gruppoun EBIT adjusted (incluso il business Defence) tra 830 e 880 milioni di euro (vs stima precedente tra 880 e 980 milioni di euro) e tra 680 e 730 milioni di euro escluso il business Defence. Confermata l'aspettativa di Ricavi netti delle Attività Industriali in diminuzione (3)% - (5)% rispetto al 2024 (incluso il business Defence), mentre sono attesi in diminuzione (4)% - (6)% rispetto al 2024 escluso il business Defence. Il Free cash flow delle Attività Industriali è atteso tra 250 e 350 milioni di euro (incluso il business Defence), rispetto alla stima precedente tra 350 e 400 milioni di euro; non disponibile il dato escluso il business Defence.