Francoforte: calo per Deutsche Post

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'operatore postale tedesco
, che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.
Il trend di Deutsche Post
mostra un andamento in sintonia con quello del DAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società con sede a Bonn
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 43,61 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 42,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 42,57.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)