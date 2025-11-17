Francoforte: calo per Deutsche Post

operatore postale tedesco

Deutsche Post

DAX

società con sede a Bonn

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 43,61 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 42,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 42,57.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)