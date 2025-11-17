Milano 14:13
43.760 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:13
9.673 -0,26%
Francoforte 14:13
23.711 -0,70%

Francoforte: calo per Deutsche Post

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'operatore postale tedesco, che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.

Il trend di Deutsche Post mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società con sede a Bonn. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 43,61 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 42,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 42,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
