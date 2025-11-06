Milano 10:21
43.324 -0,26%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:21
9.762 -0,16%
Francoforte 10:20
24.008 -0,17%

Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Si muove in retromarcia l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che scivola a 1.637,25 punti.
Condividi
```