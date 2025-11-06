Milano 15:01
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Food & Beverage

Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Food & Beverage
Si posiziona sotto la parità il settore Alimentare europeo, che retrocede a 445,24 punti.
