Eurozona, vendite al dettaglio settembre -0,1% m/m e +1,0% a/a

(Teleborsa) - Secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, a, rispetto ad agosto 2025, ildestagionalizzato è diminuito dello 0,1% nell'area dell'euro, in linea con il dato rivisto di agosto ma inferiore al +0,2% atteso.Sempre su base congiunturale, il volume del commercio al dettaglio è rimasto stabile per prodotti alimentari, bevande e tabacco; è diminuito dello 0,2% per i prodotti non alimentari (ad eccezione del carburante per autotrazione) ed è diminuito dell'1,0% per il carburante per autotrazione nei negozi specializzati.Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, ledel volume totale del commercio al dettaglio sono state registrate in Lituania (-1,1%), Lettonia e Slovenia (entrambe -0,7%) e in Italia (-0,6%). Glisono stati osservati in Lussemburgo e Malta (entrambi +1,7%), Estonia (+1,5%) e Slovacchia (+1,4%).Su, l'indice delle vendite al dettaglio corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,0% nell'area dell'euro, in linea con il consensus ma inferiore al dato rivisto di agosto (+1,6%).Sempre su base tendenziale, il volume del commercio al dettaglio è aumentato dell'1,0% per prodotti alimentari, bevande e tabacco; è aumentato dell'1,4% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); è diminuito dello 0,7% per il carburante per autotrazione nei negozi specializzati.Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, idel volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati a Cipro (+8,5%), Malta (+6,6%) e Bulgaria (+5,7%). Sono state osservatein Italia (-2,3%), Romania (-2,1%), Belgio (-0,8%) e Austria (-0,1%).