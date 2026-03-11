Milano
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 11.41
Vendite dettaglio Spagna (YoY) in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
11 marzo 2026 - 09.40
Spagna,
Vendite dettaglio in gennaio su base annuale (YoY) +4%
, in aumento rispetto al precedente +2,8%.
