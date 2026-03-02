Milano 17:19
Germania, Vendite dettaglio (YoY) in gennaio
Germania, Vendite dettaglio in gennaio su base annuale (YoY) +1,2%, in calo rispetto al precedente +4,3%.
